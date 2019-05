$!Tribunal reduce a dos años la prisión de Marlin Martínez por el asesinato de Emely Peguero

Los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, redujeron a dos años de prisión a Marlin Martínez, contra quien el Ministerio Público pedía un aumento de condena. Los magistrados argumentaron que la condenada no incurrió en complicidad con su hijo, Marlon Martínez, cuando mató a la joven, que era su novia.

También dijo que tampoco se pudo demostrar que incurrió en sustracción de menores, cargo, junto a ocultamiento de cadáver, por los cuales fue condenada a cinco años de prisión en el juicio anterior.

Al motivar la reducción de la sentencia de parte de la corte, la magistrada Saturnina Rojas Hiciano, explicó que al no haber pruebas de la acusación del Ministerio Público, de que Marlin fue cómplice de su hijo en el asesinato de la adolescente, lo que la ley mandaba era a una variación de la pena de acuerdo al Código Penal. El Ministerio Público pedía que el castigo a Marlin fuera aumentado de cinco a 20 años de cárcel.

Al leer el fallo, uno de los jueces dijo que la corte hallaba no culpable a Marlin de los cargos de complicidad para su hijo cometer el crimen. Adujo que no se pudo demostrar que ella participó “ni antes ni durante” el crimen. También la halló no culpable de secuestro de menores, como alegaba el Ministerio Público en referencia a la salida que ella hizo junto a la adolescente a una clínica, donde supuestamente acudieron a hacerle unos análisis.