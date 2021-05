$!Tribunal revoca archivo de investigación por corrupción contra Andy Dauhajre

Para la objeción, Gómez Mazara había explicado que el archivo de la investigación fue realizado de manera irregular por el entonces procurador general Jean Alain Rodríguez y entiende que el caso debe ser judicializado por tratarse de un “robo de más de US$2.2 millones” en confabulación con Odebrecht.

En varias ocasiones Mazara ha reiterado su parecer de que con la acción de la anterior gestión de la Procuraduría que decidió archivar esa investigación, “dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y Andrés Dauhajre de US$750, 000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD, aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”.

También ha sostenido que han sido los mismos delatores de todo el proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos.

Por el caso de los 92 millones de dólares que la empresa Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para ser favorecida con contratos de obras estatales hay sometidos seis imputados entre los que figuran Tommy Galán, Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Porfirio Andrés Bautista, Juan Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga Arzeno.