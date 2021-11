$!Tribunal varía medidas de coerción al expelotero Juan Encarnación; cumplirá prisión domiciliaria

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió la medida de coerción contra el expelotero de Grandes Ligas Juan Encarnación, de tres meses de prisión preventiva a prisión domiciliaria.

El exbeisbolista está acusado de agredir sexualmente a una hija menor de edad.

Durante el conocimiento del recurso de apelación, el exbeisbolista dijo: “Lo que más me duele es que me acusan con mi hija”.

Aseguró que en el caso hay manipulación y se mostró confiado en que “debajo del cielo no hay nada ocultó”.

A la salida del tribunal, Encarnación expresó que no existen pruebas suficientes en su contra, y que el caso está basado en “manipulaciones”.

Los magistrados Ysis Muñiz, presidenta; Pedro Sánchez y Luis Jiménez además dispusieron impedimento de salida del país a Encarnación.