$!Un año de prisión a presuntos matadores de abogado en La Romana

La Oficina Judicial de Atención Permanente de La Romana impuso este jueves un año de presión preventiva contra los cuatro acusados de asesinar a tiros al abogado Santo Cedeño, de 49 años, el pasado 17 de octubre, en esta ciudad. También declaró el caso complejo.

Los imputados son Félix Antonio Martínez Valdez (Liquito), quien alegadamente contactó para cometer el crimen a los también prevenidos Felipe Valerio, Carlos Alfredo del Rosario de Jesús (a) Supite y/o Pipe, y Natanael de Jesús Severino.

La procuradora fiscal Reina Yaniris Rodríguez expresó beneplácito por la medida de coerción y aseguró que continúa abierta la investigación del caso.

Valdez ha sido señalado como el hombre que desde la cárcel de El Seibo supuestamente ordenó la muerte del también abogado Julio César Cabrera Ruiz (Julín), pero “por error” se mató a Cedeño.

En la audiencia, efectuada a puerta cerrada, Valerio admitió haber sido quien mató al profesional aquella tarde mientras éste esperaba dentro de su vehículo a un hijo frente a la Iglesia Arca de Cristo, en la calle Teofilo Ferry, en el centro de la ciudad.

El imputado ya había hecho la confesión del asesinato ante los reporteros hace poco. En la ocasión dijo que recibió RD$200,000.

“El que me mandó a matar al abogado está preso ahí. Él me contactó para eso. Él me ofreció 200 mil pesos”, confesó a la prensa Felipe Valerio, quien reside en el municipio costero de Miches, provincia El Seibo.

Sin embargo, Félix Antonio Martínez Valdez (Liquito) niega la acusación de la autoría intelectual del hecho.

Al respecto, el abogado Julio César Cabrera Ruiz (Julín) declaró a la prensa que el verdadero planificador de su desaparición física está suelto, por lo que las autoridades deben profundizar en el caso.

Alegó que no conocía al apodado “Liquito”, de quien dijo nunca lo ha representado ni adversado como abogado.

Según las autoridades, “Supite” fue quien ubicó y dio seguimiento a la yipeta Mitsubishi, placa G189011, donde estaba la víctima, y se comunicó vía telefónica para que el confeso homicida y el conductor de la motocicleta, Natanael de Jesús Severino, entraran en acción.

Los arrestos

Felipe Valerio fue detenido en la sección Palmilla, en El Seibo, luego de haber ocasionado heridas de bala a un hombre identificado como Santo Benito Mercedes, cuando junto a un tal “Santo” (prófugo) realizó un atraco y despojó a tres recolectores de leche de RD$170,000.00.

“Los demás fueron detenidos mientras se encontraban escondidos en un rancho construido de madera y zinc en una finca ubicada en calle Principal del Paraje Majagua del distrito municipal Pedro Sánchez, provincia El Seibo”, señala el informe policial.

Análisis de balística

En la escena donde fue baleado Benito Mercedes las autoridades colectaron cinco casquillos calibre 9 milímetros, que al ser comparados con los siete colectados en la escena donde resultó muerto el pastor Cedeño del Rosario coincidieron en sus características, según la Sección de Balística Forense de la Policía Nacional.