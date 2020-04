Una canadiense denuncia vive un martirio después que le quitaran a su hija en República Dominicana

Una ciudadana canadiense que dice vino a residir a la República Dominicana con el motivo de que su hija pudiera disfrutar de la compañía de su padre, denunció a Diario Libre que está viviendo un martirio luego de que su expareja le quitara la custodia legal de la menor de siete años.

La extranjera que lleva el nombre de Cara Sabrina Aslau, manifestó que su deseo es tener a su hija devuelta. Supuestamente, solo le permitían ver a la menor físicamente tres fines de semana al mes y durante la cuarentena únicamente puede tener contacto con la niña a través de videollamadas.

“Yo no soy mala madre, lo único que hago es trabajar y esperar los días para ver a mi hija. Me han quitado la custodia de mi hija y no entiendo por qué, esa es la razón por la que acudo a este medio de comunicación”, expresó Aslau.

Relató que su madre, abuela de la niña, se vio complicada de salud a causa de un cáncer que luego logró superar, pero que durante la situación le solicitó permiso al padre para llevar a la niña a ver a la señora a Canadá, y el padre se negó.

Dijo que también pusieron un impedimento de salida para que la niña no pueda salir del país.

De acuerdo con su versión, ella vino a la República Dominicana porque al padre de la niña se le dificultaba obtener la visa para ir a Canadá, pero se lamenta de ver cómo se ha complicado su situación.