Una madre con el corazón roto por desaparición de su hijo hace 7 años

Este Día de las Madres doña Juana Lora no tiene motivos para celebrar. Desde hace siete años ha vivido en una agonía al no saber del mayor de sus tres hijos, un fotógrafo que salió desde su casa a brindar un servicio y hasta la fecha no lo han vuelto a ver.

Latigazo al corazón

“A veces yo no quiero ni recordar, porque cada vez que uno recuerda es un latigazo que se le da al corazón. Las personas que no han pasado ese proceso no saben lo que se siente. Un muerto no es igual que un desaparecido. A mí se me murió mi mamá y yo sé lo que duele, a mí se me murió mi papá y yo sé lo que duele, pero que se desaparezca un hijo así... eso es distinto”, comenta.

Sus ojos se llenan de lágrimas cuando habla, al no encontrar respuestas a todas las preguntas que tiene en su cabeza.

“Yo me pongo a pensar, señores, y si estará vivo por ahí... ¿me lo están maltratando o le dan de comer? ¿Me lo tendrán encadenado o me lo tendrán encerrado? ¿Y si pasó lo peor? ¿De qué forma pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo tiraron?”, se cuestiona a sí misma.