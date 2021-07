$!Una parte de La Nueva Victoria tendrá que ser derribada, según Yeni Berenice

La titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, aseguró la noche de este lunes que el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario fue “un fraude” y que producto de ello algunas cárceles tendrán que ser derribadas, incluyendo una parte de La Nueva Victoria.

El referido programa, que incluía construir nuevas prisiones y remodelar otras, fue ejecutado en la gestión del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, imputado de corrupción administrativa por este y otros casos de alegada corrupción en la llamada Operación Medusa.

La procuradora adjunta indicó que producto “del fraude” el Estado dominicano perdió más de 10 mil millones de pesos.

“No se refirieron a lo que dijo el Ministerio Público, que el Plan de Humanización es una estafa al Estado, una estafa en la que el Estado ha invertido más de 10 mil millones de pesos, en un plan en que, algunas de las cárceles construidas va a haber que derribarlas porque no cumplen con condiciones mínimas para ingresar un recluso”, refirió.

“Parte de ella”, contestó cuando periodistas le cuestionaron si entre las prisiones que tendrán que derribarse estaba La Nueva Victoria.

Otras de las alegadas anomalías que señala que la gestión de Rodríguez cometió en el Plan de Humanización de las Cárceles fue adquirir por más de RD$400 millones “equipos que no están ni fabricados”.

“Señores, se compraron más de 400 millones en equipos cuando estaba todavía el plan en aproximadamente 50 % de construcción y esos equipos, muchos de los cuales se pagó por ellos, ustedes saben en cuáles condiciones están: ni fabricados, no es que no están en la Procuraduría, no están fabricados”, indicó Reynoso al salir de la audiencia que fue recesada para este martes.

De la caja fuerte con plátanos al comportamiento “narcisista” de Jean Alain

Confirmó a la prensa que cuando acudieron, junto a Jean Alain Rodríguez, a revisar una caja fuerte suya, lo que hallaron fueron plátanos, lo que calificó como “un comportamiento típico, narcisista, eso es un comportamiento de una persona que no tiene respeto”.