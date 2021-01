$!Uno de los hombres buscados por la DNCD en comando político de Abel asiste a canal de TV

José Sosa, abogado de Amílcar Soto Candelario uno de los hombres buscados por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Fiscalía de Santiago, reveló que se puso a disposición de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Santo Domingo y no fue recibido.

El Ministerio Público encabezó un allanamiento la mañana de este viernes en el comando político del alcalde Abel Martínez en busca de Carlos Edelmiro Rossó Peña y Amílcar Soto Candelario, una residencia que ha estado rentando el alcalde desde hace 15 años, según reveló.

Soto Candelario se presentó este viernes al canal de TV CDN, en Multimedios el Caribe, junto con su abogado para indicar que está a disposición de la justicia.

“Supimos que lo estaba buscando sobre un caso que hay en Santiago. Cuando nos enteramos fuimos a la DNCD a hablar con el vocero, y no nos atendieron. Les explicamos la situación, que su nombre y foto están en todos los medios, y que no dijeran si hay acusación o no contra él”, declaró Sosa.

Según el abogado, en la sede central de la DNCD ubicada en Santo Domingo “nadie sabe nada”.

La Fiscalía de Santiago y la DNCD allanaron el comando político de Martínez en busca alegadamente de dos hombres que deben de responder a la justicia. Se trata de Carlos Edelmiro Rossó Peña, quien fue extraditado hacia Puerto Rico en 2009 y Amílcar Rafael Soto Candelario fue detenido por organizar viajes ilegales en 2008. Ambos hombres fueron despedidos de la Armada Dominicana hace más de 10 años.

La Fiscalía de Santiago aclaró que el allanamiento que realizó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público a una vivienda alquilada por Abel Martínez, no era en contra del alcalde; sin embargo del lugar se sustrajeron en calidad de detenidas varias armas de fuego para ser depuradas.

La Fiscalía de Santiago indicó que en el transcurso del día ofrecerá más detalles sobre el operativo.