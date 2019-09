$!Unos 30 diputados han sido citados para testificar en caso Odebrecht

Alrededor de 30 diputados de todos los partidos mayoritarios, con representación en el Congreso Nacional, estarían siendo citados como testigos a descargo por el empresario y lobista Ángel Rondón, principal imputado por el pago de 92 millones de dólares en sobornos que admitió la empresa brasileña Odebrecht haber entregado en el país a funcionarios del Estado para beneficiarse de contratos para el desarrollo de obras por miles de millones de dólares.

Según confirmó a Diario Libre el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Altagracia González, los legisladores están citados para el día 12 de septiembre de este año para acudir como “testigos a descargo” en favor del imputado.

En el Congreso Nacional se han realizado varias reuniones a puertas cerradas entre los legisladores para debatir el tema, de acuerdo a una fuente de entero crédito.

“En el caso mío yo voy. ¿Qué es lo que me van a preguntar?¿Si yo conozco a Ángel Rondón y que si yo lo he visto en el Congreso caminando? , indicó González, quien explicó no tiene ningún temor en acudir ante la Suprema Corte de Justicia dada la solicitud del imputado de que sirva como testigo.