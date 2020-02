Uso de tecnología reduciría mora judicial y mejorará acceso a justicia

Murales llenos de papeles indicando el rol de audiencias del día, así como actos de alguaciles, se ven por todos los pasillos y algunas secretarías del palacio de justicia del Distrito Nacional. Si un abogado o usuario desea hacerse con el documento o simplemente está molesto, perfectamente puede arrancarlo, romperlo o botarlo a un basudero.

Esa situación, sumado a que la fijación de audiencias, revisión de medidas y otras cuestiones administrativas del quehacer de los tribunales se llevan a cabo con el apoyo de libros record, es lo que evidencia la urgencia para que el Poder Judicial se aboque al uso de aplicaciones y otras herramientas informáticas que no solo contribuirían a eficientizar los servicios sino también reduciría la mora judicial y ahorraría cientos de millones de pesos.

En los tribunales penales, donde se conocen miles de procesos seguidos a personas por presuntamente cometer actos prohibidos por el Código Penal y otras leyes que rigen la materia, diariamente se imprimen cientos de documentos que al final del día van al zafacón, al mismo tiempo, sus secretarías permanecen congestionadas por abogados y usuarios que solo van a buscar información de sus procesos ya que es la única vía que tienen para mantenerse informados.

Tanto el presidente del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, como jueces, fiscales, abogados y el Plan estratégico del Poder Judicial denominado justicia 20/24 coinciden en establecer la necesidad de adaptar el quehacer diario de los tribunales a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Molina Peña durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) reconoció que las estadísticas de casos de la judicatura no son confiables, que no saben cuántos casos entran ni salen de la judicatura, no se manejan las etapas que llevan los procesos y otras cuestiones que son importantes para un desempeño de la institución.

“Nosotros no tenemos los números a mano y eso nos lleva a un gran reto que es el reto de pasar de una justicia totalmente análoga a una justicia digital que pueda ser supervisada. Nosotros hoy en día no sabemos cuántos realmente casos están en mora en el instante, tenemos que hacer un inventario y eso va en detrimento de poder tener una buena normativa”, puntualizó tras destacar que no existe un inventario en línea de los más de 535 mil casos que hay en los tribunales.

Por sus experiencias en el sistema tanto como administradores de justicia como de acusadores y litigantes en los tribunales, varias personas han compartido con Diario Libre algunas propuestas que a su entender contribuirían a brindar una justicia oportuna y apegada al estado democrático social y de derecho que rige en la República Dominicana.