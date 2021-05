$!Víctor Díaz Rúa dice Pepca quitó del expediente una parte que mencionaba a Danilo Medina

El acusado de recibir sobornos en el caso Odebrecht, Víctor Díaz Rúa, consideró que los fiscales que le acusan han realizado un “truco” en las acusaciones suyas y de otros imputados al “sacar cosas de un sitio” y poner otras así “como repetir cosas”.

Según Díaz Rúa, quien fue ministro de Obras Públicas y director del Inapa durante los gobiernos de Leonel Fernández, en una parte del expediente de la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste ellos sacaron un testimonio de la acusación porque mencionó a Danilo Medina cuando el exmandatario era secretario técnico de la presidencia, sobre un viaje que se realizó a Brasil que “no era nada malo”, “pero lo hicieron para que no salga el nombre”.

Díaz Rúa declaró que “en la ampliación del acueducto ellos dicen que yo me inventé la ampliación del acueducto y le aumenté 10 millones de dólares. Y repito, que estaba bien hecho y bien terminado. Repito que cuando se abrieron las llaves, todas esas llaves explotaron porque eran líneas viejas de los tiempos de Trujillo o habían muchísimos pueblos que no tenían línea porque los pueblos crecen muchísimo y tuvimos que decidir hacer la ampliación del acueducto de la Línea Noroeste”.

“En la primera etapa, que ellos lo quitaron, había puesto que yo había recibido soborno para hacer el financiamiento, que nosotros los ministros de Obras Públicas y los directores de Inapa no bregamos con financiamiento, eso lo hacen los ministros de Hacienda y en aquella época los secretariados técnicos. Pero cuando yo dije que yo había dicho que yo fui a Brasil con Danilo Medina, que fuimos con una carpeta de proyectos, entonces lo quitaron (del expediente), pero no era nada malo, pero lo hicieron para que no salga el nombre”, dijo Díaz Rúa al explicar en qué, según él, consistió la ampliación de la Línea Noroeste donde el Ministerio Público lo acusa de aumentar 10 millones de dólares.