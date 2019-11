Video | Defensa de Donni Santana apelará condena de 20 años por incesto

Además, indicó que la niña aseguró que las pruebas documentadas (unas cartas) no fueron hechas por ella.

Guerrero expresó que irán a la Corte de Apelación: “ Esto no se queda así ”.

“Lo único que esperamos es que, la presión mediática y otras presiones, no permitan otra sentencia injusta en contra de otro dominicano porque hoy es él, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros”, señaló la abogada.

“Y solo he pedido eso, que se haga justicia”, expresó Donni Santana a su salida del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

“Se me ha procesado y todos los testigos que trajo la fiscalía aquí, la mayoría en contradicción, ninguno me acusó de violación, absolutamente ninguno. Me acusan de violación con una menor que al día de hoy es virgen, y yo le pregunto a usted, ¿puede ser alguien que es virgen violado?”, cuestionó Santana.