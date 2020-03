VIDEO | El Querido: “Un señor extranjero, aparentemente celoso, me agredió”

Un señor extranjero, “aparentemente celoso”, fue quien le dio una trompada en la cara al exdiputado de Puerto Plata por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Alfonso Crisóstomo, alias “el Querido”, según informó el exlegislador a los periodistas.

“Yo como no tengo actitudes de salvaje ni tengo actitudes de boxeador no podía responder con el mismo método y simplemente procedí a lo judicial y consecuentemente creo que me porté con el mayor nivel de decencia posible, de cordura y de comedimiento”, dijo Crisóstomo tras someter judicialmente al hombre que le golpeó en la cara mientras hacía fila para pagar en un supermercado de Puerto Plata.

El exlegislador aseguró que la agresión física lo tomó por sorpresa, pese a que previamente el hombre, al que no identificó, lo había insultado unas tres veces. “Yo lo que decía era: repréndelo señor, repréndelo señor y entonces él procedió y me agredió, pero yo no podía responderle con ese mismo nivel de legítima defensa porque ese no es el método del querido”.

Al ser cuestionado sobre si había una “segunda base” por el medio, Crisóstomo dijo entre risas que “juega deportes, pero en ese caso no estaba jugando”.

“El Querido” ganó fama en el 2015, y no precisamente por haber sometido un proyecto de ley, sino porque dijo públicamente que tenía una “segunda base”, refiriéndose a una relación extramarital, declaraciones que le costaron su matrimonio.

En ese mismo año fue tendencia en redes sociales, luego que se presentara al Centro de Retención de Vehículos de Puerto Plata y de forma violenta intentara llevarse el automóvil de su compañera sentimental, que había sido retenido por agentes porque no tenía marbete.

En la actualidad, Alfonso Crisóstomo trabaja en el programa Más Roberto.