Video | Henry Molina dijo que pudiera inhibirse si vínculos afectaran la administración de justicia

El magistrado fue cuestionado en el CNM por el senador por la provincia Puerto Plata, José Ignacio Paliza, sobre su militancia política con el PLD y cómo impartiría justicia. “¿Cómo convencernos a nosotros que esa militancia que existe no va a generar o afectaría la independencia del Poder Judicial y más aun mantendría esa codependencia que existe en el poder político y poder judicial?”, fue la pregunta de Paliza.

A lo que Molina Peña fue contundente con su respuesta: “Hay una incompatibilidad de juez y cualquier otra actividad no sea la docencia. Estamos claros que todos los que estamos aquí tenemos que cumplir con la Constitución y con las leyes. Y estamos claros también que cada uno de nosotros tiene una ética y una responsabilidad que asumir. Cada una de las funciones que he asumido siempre lo he hecho con responsabilidad, con conciencia y con ética”, dijo Molina.

Sentenció también: “Pero además, estamos claro que el sistema de administración de justicia prevé la inhibición y prevé la recusación para proteger a los ciudadanos. Yo creo en el ordenamiento institucional, creo en la Constitución dominicana. Respeto la Constitución y las leyes pero sobre todas las cosas me respeto a mí mismo y mi respeto a la ciudadanía”.

Ante el inicio del juicio de fondo del caso Odebrecht, ha surgido que el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y el senador por la provincia San Cristóbal, Tommy Galán, trabajaron de manera conjunta en la campaña política del presidente Danilo Medina en el año 2016.

De acuerdo con reportes de prensa, el abogado Luis Henry Molina fue el coordinador provincial de campaña en San Cristóbal, mientras que Galán fue una persona clave, además de candidato a senador en ese proceso electoral.

Lo dicho toma relevancia porque Molina encabezó el pleno de jueces de la Suprema Corte de Justicia que conoció la audiencia de juicio de fondo del principal caso de corrupción política de la República Dominicana.