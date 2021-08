Video | Hombre explica cómo pasó 12 años preso en La Victoria sin pasar por un tribunal

Hace 12 años, Luis fue a la casa de un ingeniero que solo identifica como Moreno, a cobrarle los 35,000 pesos que le debía por los trabajos de albañilería que realizó. La esposa del ingeniero le dijo que este no se encontraba en la casa, pero la hija de la pareja le reveló lo contrario.

El Estado dominicano no tiene registro de la existencia de Luis Peña Valdez , de 55 años de edad, pero lo mantuvo preso por 12 años en la Penitenciaría Nacional de La Victoria , sin que exista evidencia de un proceso penal abierto en su contra y sin pasar por ante un juez.

Al día siguiente fue conducido a la sobrepoblada cárcel de La Victoria, ubicada en el distrito municipal homónimo, sin pasar por ante un juez y sin ningún expediente. Los policías solo indicaron que el “expediente” de Luis llegaría más adelante. Pero nunca llegó.

“Fue una forma de secuestro que ese señor (el ingeniero) hizo conmigo”, manifiesta Luis, quien a pesar de lo que le pasó, sonríe contando su historia. Asegura que al ingeniero no le guarda rencor, que no le haría ningún mal si se lo encuentra, pero dejó la justicia en mano de la justicia divina. “Dios se lo cobra, lo puedo ver por ahí y lo saludo como que fuera un hermano mío”.

Luis cuenta que nunca en los 12 años que vivió en La Victoria tuvo problemas con otros detenidos o con los agentes penitenciarios. Sobrevivió lavando la ropa a los demás presos, así como con el aseo de celdas. Los domingos se ganaba 300 pesos por las labores que realizaba. Comía de lo que le brindaban los demás.

Ningún familiar realizó algún proceso para sacar a Luis de La Victoria, él no los culpa y lo justifica en que son personas del campo que no saben cómo proceder. “Hablarle a esa gente que fulano tiene problemas con la policía... esa gente no son de eso. Esa gente campesina vive trabajando en su campo, sin problemas”, indica.

Su madre sí lo visitó una vez, pero verlo detenido la afectó, y Luis pidió al vecino que la acompañó que no la volviera a llevar. “Mire ahora, se murió (hace siete años) por esta misma situación mía”, agrega.

Luis nunca perdió la esperanza de que algún día alguien prestaría atención a sus reclamaciones dentro del penal. Y así fue.