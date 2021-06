$!Video | La forma en que Jean Alain se defendió cuando fue impedido de salir del país

Un video que circula en las redes sociales muestra la forma en que el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, fue impedido de salir del país cuando se dirigía a Florida, en Estados Unidos, al igual que la forma en que reaccionó ante la acción.

El exfuncionario exige, de manera cortes y calmada, a la persona que le informa que no puede abandonar el país, que la Constitución dominicana indica que todo ciudadano tiene derecho al libre tránsito.

También le dice que si lo van a privar de su libertad, la Carta Magna establece, claramente, que él tiene derecho a saber quién es la persona o entidad que lo ordena.

“Mira, yo sé que tú está cumpliendo con tu trabajo y con una orden, pero las cosas tenemos que hacerlas bajo lo que establece la ley. El artículo 40 de la Constitución establece de forma clara que ningún ciudadano puede ser privado de su libertad. En este caso se trata de la libertad de tránsito. También dice, el 40 y el 46 de la Constitución dominicana me deben de dar un motivo y una identificación, dice el acápite segundo, entonces yo le pido identificarse, porque esto, desde luego, sería llevado a los tribunales, yo le pido identificarse conforme establece la Constitución a la persona que me está privando de la libertad”, acotó.

En el video no se ve el exfuncionario, pero sí el hombre que habla con él.

Previamente, el hombre que le notificó que no podía salir del país le dijo que tenía que acudir a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a “resolver su situación”.

“Me informan que tiene que ir al Pepca, al Pepca tiene que ir a resolver su situación y me informan que usted no puede salir. Eso es lo que me están informando”, le expresó el hombre.

Además, le indicó que no sabía quién había dado la orden. “No me dicen quién”.