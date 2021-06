VIDEO | Las declaraciones de Ángel Rondón por las que Jean Alain Rodríguez dice que lo quiere matar

El exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, denunció que el principal imputado en el caso de sobornos de Odebrecht, Ángel Rondón, quiere asesinarlo.

Rodríguez sustenta su denuncia en las declaraciones que hiciera Rondón al ser entrevistado por el periodista Fausto Rosario, a quien le expresó cómo se ha sentido a propósito del proceso judicial abierto en su contra.

Durante su participación en el programa ¿Y tú qué dices?, el pasado 26 de mayo, Rondón dijo que se ha sentido mal.

Respecto a Jean Alain Rodríguez, dijo que "lo único que no haría con él es matarlo".

"Alguien me ha dicho ´ven acá, ¿tú odias a Jean Alain?´, y yo le dije: mira, en la vida yo he odiado a pocas personas. Lo único que yo no haría con él es matarlo nunca, porque yo no tengo ese instinto criminal".

"Pero no hay forma de que él alguna vez en su vida no se vea en un proceso como el que yo estoy pasando, entonces ahí el se dará cuenta, como dicen en el campo, si el gas pela", dijo Rondón, quien fungió como representante de Odebrecht en sus negocios con el Estado dominicano.

Rondón afirma que si el exprocurador hubiera instrumentado un expediente en base a las pruebas, le hubiera dado la razón.

Se recuerda que durante la gestión de Jean Alain Rodríguez, el Ministerio Público instrumentó un expediente en contra de 14 personas, incluidos Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Hasta la fecha, ninguno de los implicados en el caso ha sido condenado, mientras que algunos fueron descargados.

La empresa Odebrecht reconoció que, a cambio de la asignación de obras, pagó a funcionarios en la República Dominicana 92 millones de dólares en coimas, la mayor suma pagada por la empresa fuera de su país de origen.