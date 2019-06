VIDEO: Lo que había dicho “el objetivo” Sixto David Fernández sobre caso David Ortiz

Sixto David Fernández (El Modelo), señalado por las autoridades como la persona contra quien iba dirigido el asesinato por encargo en el que resultó herido David Ortiz, había dado declaraciones a medios radiales adelantándose a decir que no sabe por qué se rumoraba que el atentado era contra él.

En una entrevista concedida vía telefónica programa radial El Sol de la Mañana la semana pasada, El Modelo explicó que Ortiz y él “son muy amigos” desde hace mucho tiempo. Además, dijo que no tiene enemigos.

También admitió que la noche del atentado estaba sentado frente al Big Papi, pero que estaban vestidos muy diferentes, pues llevaba ropa oscura.

Expresó que está dispuesto a colaborar con las autoridades.

“Yo estoy totalmente a la disposición de las autoridades para que me investiguen, pero yo no tengo ningún tipo de enemigos, yo lo que soy es un comerciante que tengo un taller de desabolladura y pintura”, aseguró.

Luego siguió diciendo: “Soy una persona muy agradable que todo el mundo me conoce y yo no sé a qué viene eso, si es algo que dicen, yo no tengo ni un gato de enemigo”, añadió al ser entrevistado.

Aclaró que es una persona que no tiene ningún vínculo con el mundo del narcotráfico.

“Yo soy una persona que nada más tiene un solo número de teléfono, yo soy una persona que trabajo honestamente, no soy un hombre que estoy bien económicamente, yo soy un hombre normal, común y corriente”, expresó Fernández.

Pero además aseguró que cuando le dispararon a Ortiz lo socorrió junto a Eliezer Salvador. “Yo me quedé en shock porque no creía nunca ni me imaginaba que le iban a tirar un tiro a David... el que recoge a David soy yo y el señor Eliezer, lo montamos en la guagua y Eliezer se fue con él para la clínica... yo después fui a la clínica”.

Aquí puede ver el video de la entrevista a Sixto David Fernández.