$!Wilson Camacho dice corrupción no puede esconderse en un rango militar

“Nosotros estamos concentrados en que la corrupción no tenga espacio en la República Dominicana y que no podrá esconderse en un rango y uniforme militar y no podrá esconderse porque no es justo para los miembros que dignifican el uniforme y que ven afectada su calidad de vida porque un grupo se roba lo que debe utilizarse para mejorar su calidad de vida”, agregó el procurador adjunto.