Wilson Camacho recusa a dos juezas del caso Odebrecht por parcialidad

Al motivar la recusación, Wilson Camacho dijo que “ninguna de las dos juezas (Tania Yunes y Jissel Naranjo) no motivaron qué las llegó a modificar su decisión de excluir al testigo, cuando en principio a unanimidad ordenó el tribunal escuchar al testigo Julian Rojas”.

El juicio de este lunes fue retomado con una objeción de las defensas para que no se escuchara al testigo, lo que fue rechazado a unanimidad por el tribunal, sin embargo, después de una oposición de las defensas, las juezas Tania Yunes y Jissel Naranjo hicieron variar su decisión y ordenar apartar a este testigo.

Las juezas responden

Por falta de quorum en el tribunal para resolver esta recusación debe resolverla la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Fijaron audiencia para el 11 de marzo para dar tiempo a que ese tribunal resuelva la recusación.

La jueza Jissel Naranjo motivó que “la recusación debe ser rechazada porque no existe irregularidad en el proceso y las decisiones emitidas por el tribunal han estado motivadas en la ley.

“El juez aplica el derecho y cuando hay oscuridad interpreta y eso es lo que se ha realizado aquí en cada momento”, expresóla magistrada recusada.

En tanto que la magistrada Tania Yunes citó que la mayoría de las decisiones emitidas por el tribunal han sido a unanimidad y amparadas en la ley.

“Esta juzgado entiende que se equivoca el Ministerio Público cuando entiende que la tarea de enfrentar la impunidad es de los jueces. La tarea de los jueces es evaluar las pruebas que le presentan y decidir sobre los hechos en derecho”, puntualizó la jueza.

Dijo que no se dan ningunas de las razones establecida en la ley para recusar a un juez.

Puntualizó que no son parientes de las partes, no tienen amistad ni enemistad con ellos, no han emitido consejo o asesorado a ningunas de las partes.

Los acusados

En el juicio por los US$92 millones que la empresa Odebrecht admitió haber pagado para ser beneficiada con obras del Estado, están imputados Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.