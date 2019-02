$!“Yo lo hice sí, yo tenía tres días metiendo droga”

SANTO DOMINGO. Ángel Reynoso Montero (El Negro), el hombre acusado por la muerte a puñaladas y quemaduras de un niño de nueve años en el ensanche Isabelita, Santo Domingo Este, afirmó que cometió el crimen, aunque lo hizo “con la mente nublada por las drogas”.

“Yo lo hice sí, yo admito mi realidad, yo tenía tres días metiendo droga y no sabía de nada. Yo me nublé mi mente. Yo no estaba acostumbrado a hacer eso. Fue bajo los efectos de las drogas”, dijo el imputado por la muerte del menor Leonardo Montero al ser enviado a la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, donde este jueves se le conocerá medida de coerción.

Contra Ángel Reynoso Montero el Ministerio Público solicitará un año de prisión preventiva por el horrendo crimen, ocurrido el pasado lunes al mediodía.

El Ministerio Público informó que trabajan en la elaboración de un expediente con suficientes pruebas testimoniales, científicas y materiales, que sirvan para lograr una condena definitiva en un posterior juicio de fondo contra Miguel Ángel Reynoso Jiménez.

La Confianza

El imputado por el asesinato del menor era un hombre de confianza en el hogar donde residía la víctima y su madre. De acuerdo con las declaraciones de Mónica Montero, la madre de la víctima, desde hace un tiempo Ángel Reynoso Montero guardaba su ropa en la casa, se bañaba allí y compartía con ella y con el menor, que fue sepultado al mediodía de ayer en el cementerio Cristo Salvador.