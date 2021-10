Tommy Galán: “Yo pienso que el exprocurador vició ese expediente... para pretender catapultar un proyecto presidencial”

Absuelto por el caso de los sobornos de la constructora Odebrecht, el exsenador Tommy Alberto Galán manifiesta sentirse reconfortado y más peledeísta que nunca. De momento se concentra en los trabajos de la reestructuración y fortalecimiento del partido en busca de retomar al poder en las próximas elecciones.

En una entrevista con Diario Libre revela que nunca pasó por su cabeza abandonar la política y expresa su convencimiento de que el expediente Odebrecht fue armado por el procurador Jean Alain Rodríguez buscando catapultar un proyecto presidencial que no logró conseguir.

—¿Cómo se siente tras su absolución del caso Odebrecht?

Me siento con gratitud a Dios, a la justicia dominicana que de una manera u otra, después de cinco largos años, pudo establecer un dictamen en su sentencia... mi total desvinculación del caso Odebrecht... Por un lado manifesté que el día de la sentencia tuve sentimientos encontrados, muchas veces no es motivo de una celebración de carácter personal, sin embargo, me dio mucha alegría.

—¿Qué hizo después de escuchar la sentencia?

Yo valoré mucho la sentencia. Primero porque me tocó en una época en la que yo no era senador, de que no estaba bajo la sombrilla de mi gobierno porque el PLD no estaba en el poder. Porque no son todos los políticos y muchos empresarios que pudieran pasar por el escrutinio que yo pasé en función de un proceso de investigación de toda mi familia y mis empresas.

—Lo vimos recientemente en una actividad política en San Cristóbal, ¿quiere decir que seguirá su carrera política?

Yo soy el presidente del PLD en la provincia San Cristóbal, además de miembro del Comité Político. En San Cristóbal crecí, en San Cristóbal me formé.

Esa actividad, la responsabilidad y el mérito de su celebración es de la dirigencia de la provincia San Cristóbal porque habíamos alcanzado la mayor cantidad de nuevos miembros: 3,082 nuevos miembros del partido.

Nunca ha pasado por mi cabeza abandonar la política. Las circunstancias ocurridas, aunque son derivadas del peligro que genera cualquier profesión... no puedo pretender tirar 30 años de trabajo, de esfuerzo y dedicación, en que la vida me permitió hacer lo que pasión y vocación se han permitido desde jovencito, desde niño y que el PLD me ha permitido desarrollarlo y transitarlo...

En el partido estoy y en el partido pretendo permanecer y hasta que sea la voluntad de Dios.

—En su aparición en aquel acto, se le vio acompañando al expresidente Danilo Medina. ¿Qué opinión tiene usted sobre el exmandatario?

Danilo o su gobierno, que ha sido el gobierno de todos los peledeístas y que los resultados están ahí. Como gobierno es innegable, y no pudiera yo hablar y reconocer los aportes que el PLD ha realizado durante todos los años que ha sido Gobierno. Un gobierno progresista, que permitió el desarrollo, el crecimiento, la estabilidad, la paz, que actuó en cada rincón de la República Dominicana. Fortaleció la clase media y sacó un millón 500 mil dominicanos de la pobreza extrema. Como persona, debo decir que Danilo es un luchador... su esfuerzo y trabajo le ha permitido desarrollarse. Ha sido un referente a nivel de nuestro partido.

—En una entrevista que concedió Andrés Bautista recientemente, culpó a Danilo y a Jean Alain Rodríguez de armar el expediente Odebrecht.

Es el planteamiento de Andrés. Yo sí te puedo asegurar y lo manifesté de manera coherente que pienso que el exprocurador vició ese expediente, estableció su propia agenda personal, muy apartada de lo que debían ser sus obligaciones y compromisos en procurar la verdad. Jugó a la política y el político. Pensó que un tema de esa categoría podía utilizarlo para pretender catapultar un proyecto presidencial, que trajo como consecuencia un proceso viciado y que estaba muy apartado de procurar la verdad.

Por eso yo he manifestado siempre que su única intención, desde el principio, de pretenderme halarme por los cabellos y colocarme en ese expediente, era para procurar una jurisdicción privilegiada. Buscando celeridad, injerencia y control de las decisiones del Poder Judicial.

Con todo esto, su objetivo era lograr trofeos, llevar cabezas, aun estas no fueran culpables, solo para buscar reconocimiento.

—Su excompañero de partido, Víctor Díaz Rúa, fue un poco más allá. Dijo que Danilo Medina fue quien ordenó que usted fuera incluido en el caso Odebrecht. ¿Qué piensa usted?

Eso lo dice él. Yo no tengo esas informaciones. Yo no domino esos datos. Yo hablo con precisión y objetividad de lo que yo conozco, de lo que sé y pude observar. Pero no puedo jamás, por un asunto de respeto, que también ellos han sido víctimas de esta situación, de yo pretender hacer ninguna observación a ellos. Simplemente lo respeto. Pero no es mi apreciación.

—De todo el proceso judicial por el que le tocó pasar, ¿se lleva alguna experiencia?

No hay momentos malos ni difíciles, sino momentos para el crecimiento y el aprendizaje. Así yo lo he querido asumir. Uno de los aportes pudiera ser cómo me ha surgido el deseo de volver a la universidad a estudiar Derecho. No para ejercerlo, pero sí creo que cinco años, donde uno participó con una cantidad de abogados extraordinarios, la cantidad de doctrina y conceptos jurídicos, teorías; el papel del tribunal, el papel del Ministerio Público. No hay ninguna universidad, ni en París ni en España que pueda ofrecerme mejor posgrado, maestría, o doctorado. Lo menos es que pueda yo complementarla con los conocimientos básicos. Ya estoy dando los pasos de lugar, pero solo espero pasar las páginas y que Dios me de la fuerza, la humildad, el coraje y la capacidad, de al pasar la página, poder deshacerme de cualquier sentimiento de lo que pudo derivarse de esa experiencia de la que uno fue objeto del prejuicio de actores del proceso y de mucha gente.

—¿Qué apreciación tiene del Ministerio Público?

El Ministerio Público tiene grande profesionales. Es innegable, uno lo observa y lo vio... Por el paso mío por el Congreso, si algo me hubiese gustado o si el futuro tuviera un espacio reservado para eso, ofrecer todas mis fuerzas y voluntad para lograr el fortalecimiento institucional de lo que representa el Ministerio Público, y Poder Judicial.

Creo que hay muchas debilidades. Este caso es una manifestación de eso. Cuando el Ministerio Público quiere dañar a alguien, no hay manera de que no lo logre. Lo que hay hoy refleja un sano deseo, una firme voluntad, pero si no está acompañada del fortalecimiento del marco jurídico, es muy difícil de que se logre.

—De optar por una candidatura, ¿sería senador de nuevo?

Por el momento no está en mi pensamiento, hay etapas que se van agotando... En el momento inmediato estamos concentrados en el proceso de fortalecimiento, de reestructuración del partido, en la fortaleza sobre la inscripción de nuevos jóvenes para que el PLD pueda retomar la dirección del poder.

Sí te voy a decir, aun este tropezón y esta situación indeseable en la que uno, la decisión del ejercicio en la política mío, vino desde niño. Si Dios me diera la oportunidad de qué yo hacer en mi otra vida, yo elegiría hacer exactamente lo mismo, no tengo por qué arrepentirme, aun lo que pudieran pensar algunas personas. Al final la gente piensa lo que entiende, pero mi frente está en alto y sigo mirando hacia adelante.