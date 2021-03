$!La catarsis de la vacunación; crónica del segundo día

8:00 AM. Sale una joven con un acto parlante y se acerca a los mayores que están en la puerta y dice que ya superaron su capacidad y que no había vacunas, pero las vacunas no habían llegado. Muchos se fueron y otros se quedaron en la fila, porque según ellos “ya tenían mucho rato esperando”.

8:20 AM. Alguien sale nuevamente, identificada con una camiseta de la entidad, y parándose sobre un muro dice “sí, hay vacunas para todos, pero para evitar aglomeraciones, no podemos entrarlos a todos juntos”, y el rumor se corrió hasta el final de la fila que llegaba hasta la Abraham Lincoln.

10:00 AM “Si no se callan me llevo las vacunas”. Mientras los envejecientes comenzaron a gritar en voz alta que estaban entrando a vacunar a personas que acababan de entrar al recinto, una joven tomó el micrófono y dijo “si no se callan me llevo las vacunas y suspendo el proceso ahora mismo”, y la vacunación se detuvo por 30 minutos.

10:30 AM. “Que nos pongan la vacuna”. Mientras los envejecientes esperaban a que se reanudara el proceso, se escuchaba una pequeña manifestación entre los que esperaban afuera para poder vacunarse “que nos pongan la vacuna”, “esto se ha salido de control”.

11:00 AM. Llamaron a una señora de 76 años que comenzó su turno a las 6 de mañana. Minutos después, recibió su primera dosis, y mientras esperaba el tiempo establecido antes de poder retirarse dijo “ojalá que cuando me toque la segunda dosis ya se hayan organizado mejor”.