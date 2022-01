Menores de 14 años y las visas de inmigrante

No hace falta la presencia del menor

Si usted tiene un niño menor de 14 años con una residencia pendiente, no es necesario que asista a la entrevista consular siempre que no sea el único solicitante en un caso de visa de residencia. Esto quiere decir que si el menor de 14 años es un dependiente del beneficiario, usted puede preparar todos sus documentos y hacerle el examen médico pertinente, pero este menor no tiene que asistir de manera presencial para que le sea otorgada una residencia. Sin embargo, los cónsules se reservan el derecho de exigir esa presencia si el caso lo amerita (por ejemplo, si se trata de un acta de nacimiento tardía y se sospecha de la legitimidad del nacimiento).

El USCIS marcha con lentitud en su procesamiento de beneficios

La Oficina de Inspectoría General del Departamento de Seguridad Nacional anunció dos nuevas recomendaciones para hacer más expedito el procesamiento de los beneficios que maneja USCIS – Ciudadanía y Servicios de Inmigración de Estados Unidos. Quedó demostrado que USCIS no pudo procesar de manera eficaz las solicitudes recibidas durante la pandemia, y se reporta un gran atraso, no obstante haber permanecido abierta permanentemente. Se recomendó digitalizar completamente los procesos de los beneficios para evitar la dependencia de los sistemas manuales.