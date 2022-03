Apertura parcial de servicios de visas B1B2

La última nota de prensa del Consulado de EE.UU. en el país deja pocas respuestas y muchas preguntas. No se entiende si están trabajando con visas de inmigrante o de residencia. El lenguaje utilizado es confuso, “enfoque continuo en el manejo de solicitudes acumuladas de visa de inmigrante de todas las categorías, así como visas de no inmigrante para estudiantes y trabajadores”. En los últimos tiempos, ha habido problemas serios para programar visas de estudiante, no aparecen disponibles en el sistema. Las citas de emergencia han vuelto a tener un estándar prohibitivo, y lo curioso es que una solicitud de visa de emergencia es negada si el familiar esta casi muriéndose en EE.UU. pero cuando ya fallece, entonces con el acta de defunción o alguna prueba de la muerte (a veces el acta de defunción dura mucho para salir) sí puede ser aprobada su solicitud con bastante facilidad. Eso es una verdadera indelicadeza incluso para los ciudadanos de EE.UU. con familiares cercanos que sean dominicanos y por alguna razón no hayan sido pedidos en residencia o no tengan visa de paseo/negocios. Ahora bien, lo que sí se entiende en el comunicado es lo siguiente: Si usted pagó su cuota de visa de paseo/negocios entre el 14 de marzo del 2019 y el 13 de marzo del 2020 (y prioridad para aquellas solicitudes de citas cuyos recibos de pago fueron efectuados el 13 de marzo del 2019), puede solicitar una cita de manera inmediata. Usted debe entrar a su perfil para ver si la opción está disponible, contestando acertadamente cada pregunta. En el perfil, éstas citas disponibles se denominan “Legacy”. Ahora bien, hay otras, cuyos pagos fueron hechos después de las fechas mencionadas, pero están bastante lejos, ¡en un año! ¿El lector recuerda cuando el Consulado pidió que no pagaran ni se hicieran citas – salvo para pedir emergencias - pues esto podía afectar incluso el pago hecho por usted? Ahora nos salen con que van a dar preferencia a los recibos pagados entre marzo 2019 y marzo 2020. Es difícil tener credibilidad cuando se actúa de esta manera. Por otro lado, el comunicado indica que las citas que ya estén programadas serán respetadas, esto, en directa contradicción con lo dicho anteriormente por ellos ¿Es que acaso eso era una forma de hacerle el trabajo menos forzado al Consulado? Aquí lo que se ve es que existe un interés deliberado o gran dejadez en el trato con el aplicante. Con este sistema nuevo, a través de un contratista, se anunció que todo sería más fácil para los aplicantes, y acto seguido, la espera para citas B1B2 era de un año!

Karina Pérez Rojas Karina Pérez Rojas Especialista en temas de migración hacia Estados Unidos.