$!La cuarentena por sí sola no va a cortar la transmisión del virus, dice representante de la OMS para RD

La doctora Alma Morales, representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para República Dominicana dijo hoy que la cuarentena es para disminuir la cadena de transmisión del coronavirus, que esta por sí sola no puede cortar la circulación del virus en el país.

“La cuarentena es para disminuir o cortar la cadena de transmisión del virus, la propagación del virus, pero cabe destacar que la cuarentena por si sola tampoco va a cortar la transmisión del virus, la cuarentena hay que resumir las otras actividades de salud pública.

Morales explicó que tiene que seguir la prueba de pruebas y que con estas aumentarán los casos positivos. “Tenemos que seguir detectando casos, hay que ampliar la zona de muestra para saber cuántos positivos tenemos, tenemos que aislar pacientes, seguir los contactos de los casos positivos, rastrear los contactos”, recalcó.

Explica que los casos de COVID-19 están vinculados a los números de personas que son algunas veces las pruebas PCR, mientras que más pruebas se realicen más crecerá el número de positivos confirmados. Por tal razón, especifica que se deben controlar las medidas de cumplimiento de distanciamiento personal para controlar la propagación del virus.

“Las medidas tienen que ser aplicadas con estricta disciplina porque no se puede por un lado andar con mascarillas si no se está haciendo lo que se llama el distanciamiento social o podemos llamar el distanciamiento personal (...) el uso de las mascarillas por si sola tampoco garantiza que no haya propagación del virus.

Aclaró que el coronavirus no se combate desde los hospitales sino tomando medidas comunitarias. “El coronavirus no se combate en los hospitales sino en las comunidades tomando las medidas de Salud Pública porque lo que queremos es disminuir los números de casos que llegan a los hospitales. Los casos que llegaron a cuidados intensivos ”, apuntó.

Agregó que “la meta es que cada vez sean menos los pacientes que tienen problemas críticos” en los hospitales del país. Sostuvo que “la cuarentena y el aislamiento físico son las medidas más necesarias para frenar la propagación de la enfermedad. “Es la medida más efectiva no farmacológica” para combatir el virus, dijeron.

"El objetivo es tener la menor cantidad de gente en las calles" concluyó.

La galena habló este jueves en una entrevista realizada en el programa Enfoque Matinal que se trasmite por la cadena televisora CDN, canal 37.