$!La desesperación de una madre dominicana cuyo hijo, marine estadounidense, está en Irak

“Yo sé lo que es la muerte, y aunque uno aprende a vivir con eso, cuando te toca... no es que me esté tocando la muerte, pero tú ves lo fácil que se puede ir la vida y tú aprendes a valorarla más”.

Su hijo se fue hace tres meses y debe permanecer por lo menos otros dos más en Irak. Aunque a ella no le gustaba la idea de que fuera a ese país, no pudo negarse y él estaba emocionado de poder servir desde ese lugar. Antes de la actual crisis, la comunicación era más fluía, pero ante el nuevo conflicto, la falta de información la desespera.

“Los que van a la guerra... yo no había pasado por ese momento, pero eso afecta a la familia entera, porque no solo yo como madre, su abuela, todo el que está a su alrededor que lo quiere. A veces se piensa que los traumas solo se les quedan a ellos, pero no es fácil. (se vive) con impotencia, es solamente pidiéndole a Dios, rogándole a Dios que no le suceda nada”.