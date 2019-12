$!La extraña enfermedad que podría causar el exceso de “selfies”

En declaraciones a The Sunday Times, Ragoowansi dijo: “He visto un aumento del 30% al 40% en pacientes, hombres y mujeres, entre las edades de 18 y 35 años que se presentan con el síndrome del túnel carpiano, que rara vez veía”.

Los posibles tratamientos para la afección incluyen usar una férula para la muñeca, para mantener la articulación estable y recta, tomar esteroides para reducir la hinchazón e incluso cirugía para aliviar la presión sobre el nervio, si otros métodos no han funcionado.

Agregó: “No se trata solo de selfies, sino también de mensajes de texto, por como las personas sostienen sus teléfonos al escribir”.

Figuras reconocidas a nivel internacional han revelado ser víctimas de este padecimiento. El año pasado, la estrella de reality Kim Kardashian reveló que los médicos le habían diagnosticado “muñeca selfie”.

Kardashian, quien publicó un libro completo de selfies, reveló en una entrevista de 2018 con This Morning de ITV que ya no los tomaría porque “realmente no le gustan”.

Pero en un episodio posterior de Keeping Up with the Kardashians, la estrella de reality de 38 años, admitió que sus médicos le ordenaron que dejara de tomarse las fotos, porque había desarrollado el síndrome del túnel carpiano después de sostener su teléfono celular durante demasiado tiempo sin moverse.

El síndrome del túnel carpiano ocurre cuando el nervio mediano se presiona o aprieta, creando ardor, hormigueo o entumecimiento.

El nervio mediano se extiende desde el antebrazo hasta la palma de la mano y atraviesa un estrecho pasaje en la muñeca conocido como túnel carpiano.

El uso de un selfie stick puede ayudar a aliviar los síntomas, así como los ejercicios, que incluyen girar la muñeca con la palma abierta y el puño cerrado y agitar la mano hacia adelante y hacia atrás.