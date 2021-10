$!La fiebre por WhatsApp Plus ¿Es segura la aplicación?

WhatsApp Plus es una aplicación que ofrece mejorar las funciones de WhatsApp y esta permite a los usuarios cambiar el diseño de los chats e incluye más emojis.

Esta aplicación es descargada por personas porque ofrece otras opciones que la versión oficial no tiene, sin embargo, se ha reiterado sobre el peligro que representa.

WhatsApp ha advertido que las aplicaciones diseñadas por terceros pueden no tener garantías de seguridad.

Al respecto, medios internacionales también advierten sobre el tema.

Un artículo del periódico argentino Infobae indica que WhatsApp Plus no es una aplicación oficial del equipo desarrollador de WhatsApp ni de alguna empresa afiliada a Facebook, y que requiere que se acepten permisos similares a los del software original para tener acceso a información personal.

Además, WhatsApp no apoya el uso de esta extensión, por lo que no garantiza la seguridad en la misma, explica el diario colombiano El Tiempo.

“Los mensajes no están cifrados, por lo que no se garantiza la privacidad de las conversaciones, es decir, puede que sus chats, fotos y videos queden en manos de ciberdelincuentes”, explica el referido medio.

Un comunicado publicado en el portal de WhatsApp advierte sobre el uso de WhatsApp Plus.

“Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o las aplicaciones que afirman mover sus chats de WhatsApp entre teléfonos, son versiones modificadas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio . WhatsApp no es compatible con estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad”, indica.