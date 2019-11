$!La Generación Z habla sobre el acoso sexual

El género define la vida social en la República Dominicana y en el mundo. Suena exagerado, pero no reconocía que existía una diferencia abismal entre ser un adolescente y una adolescente hasta que comprendí el impacto social del acoso sexual en mis amigas. Es evidente que ser una mujer en este país es vivir en miedo constante por el comportamiento depravado y hostil que presentan muchos hombres.

Guiado por escribir un artículo objetivo y veraz que se acerque lo más posible a relatar la realidad que viven las adolescentes y jóvenes adultas de esta sociedad, he decidido encuestar a un grupo de jóvenes sobre sus vivencias personales con el acoso sexual. Para ser lo más objetivo posible, debo reconocer mis limitaciones en el tema. En este caso mi mayor limitación es mi propio género, tal vez no pueda expresar el sentimiento de la mujer al máximo, pero sí puedo intentarlo.

El acoso sexual más reconocido sin duda alguna es el físico. Sin embargo, como hombre cuando uno piensa en este tipo de acoso se imagina a un jefe en el trabajo manoseando a su subordinada sin que obviamente está lo desee. Sin embargo, para los jóvenes, el acoso sexual físico es muy popular en las fiestas. Si viejo, cuando intentas “perrearte” a una “jeva” y ella no quiere, no sigas intentando porque al hacerlo, se convierte en acoso sexual. No seas “esa pana” que le agarra tan duro las caderas a una chica a tal punto de que esta amanezca con un “morao”. Tampoco seas ese “amigo” que le gusta forzar con sus amigas para besarla en una fiesta. Cuando digo forzar, me refiero a manipularla o seguir tratando de convencerla para ligar, aun cuando sabes bien que ella no quiere contigo. No debes tomarlo como una ofensa personal, si ella no quiere contigo, no quiere y eso se debería de respetar.