$!La historia del hombre que ganó RD$23 millones y lo perdió todo en menos de cuatro años

Posteriormente, acudió a la banca a adquirir otro boleto de la lotería que le había mandado a comprar un tío y en ese trayecto fue al supermercado, compró un vino y se juntó con unos amigos para compartir.

“Estaba reunido con mis vecinos cuando de repente me dice uno de ellos: 'no jugué el loto' y yo con mucha seguridad le dije, no la juegues que ese dinero es mío”, narró Junior Jáquez al ser entrevistado por el periodista Lisandro Torres a través de la plataforma de Youtube.

Después de un buen rato, un amigo de Kennedy buscó el resultado de los números ganadores y comienza a cantárselos, mientras él iba confrontando cada uno con su ticket y rectificó sin comentarle a nadie de las personas con que estaba reunido que era el “feliz ganador” y se fue para su casa.