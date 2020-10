La India regresa para homenajear a Celia Cruz

La India está de regreso en la escena y lo hace rindiendo tributo a la memoria de la hoy fallecida cantante cubana Celia Cruz.

“India and Friends: Homenaje a la reina Celia Cruz” da título al concierto con el que la destacada artista puertorriqueña repasará la historia musical de la cantante en el concierto que protagonizará este sábado 24 de octubre desde el Centro de Bellas Artes de Puerto Rico, que será transmitido a través del sitio web www.lamusica.com y LaMusicaApp.

“Yo le debo gratitud a esa mujer porque fue un gran ser humano. Fue una persona que me ayudó mucho porque empecé a cantar a los 14 años en la ciudad de Nueva York, cuando me casé con Luis Vega tuve la oportunidad de trabajar con el rey de los timbales, Tito Puente, y ya sabía que iba a conocer a la reina Celia Cruz”, recordó la artista en declaraciones a Diario Libre.

La intérprete de “Mi mayor venganza” y “Vivir lo nuestro”, que hizo junto a Marc Anthony, siente gran respeto por la obra de Celia Cruz. Desde el pasado año se estaba armando el concierto, pero no se pudo materializar. Aprovecharán el confinamiento para que este homenaje no se quede en suelo boricua, sino que pueda ser visto por cualquier persona a través de streaming.

“Celia Cruz es digna de admiración. Fueron cincuenta años de su arte. Siempre me aconsejó, me orientó durante toda mi carrera. Surgió una relación natural entre ambas. Rápidamente la aprendí a amar, era una gran maestra. Estudiaba su música desde cuando estaba en la Sonora Mantancera. La vi trabajar fuerte en la Fania All Star, en donde era la única mujer, y eso era admirable”, puntualizó la vocalista.

No quiso revelar los nombres de los amigos que le acompañarán en el concierto porque serán parte de la sorpresa que ha preparado en esta producción.

“Este es mi primer concierto virtual y estarán conmigo íconos de la salsa. El público va a disfrutar lo que estamos preparando junto a una excelente banda. Todos estamos trabajando con la debida protección por el COVID. Me siento feliz porque tengo sorpresas que sé que Celia va a disfrutar desde el cielo, sé que ella se va a curar con esas canciones”, comentó complacida.