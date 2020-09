$!La mascarilla, ¿un “puente” hacia la vacuna?

Gandhi expuso su teoría en un artículo publicado el 8 de septiembre en la revista médica estadounidense New England Journal of Medicine (NEJM).

“Variolización”

En primer lugar, según Rasmussen, por ahora no es seguro que una dosis menor de virus reduzca la gravedad de la enfermedad que se sufre, tampoco se sabe hasta qué punto la mascarilla reduce esta dosis, y en cuanto a la inmunidad, todavía se desconoce si es efectiva y/o duradera.

Hámsters y cruceros

Pero demostrar un supuesto vínculo entre la dosis y la gravedad solo puede hacerse comparando situaciones ya existentes -- y por tanto con un nivel de prueba relativo -- y no mediante un estudio científico específico. Y es que desde un punto de vista ético, “no podemos exponer deliberadamente a personas al virus”, según Gandhi.

Sin embargo, esta investigadora se basó en varios trabajos para apoyar su teoría, como uno realizado con hámsters en Hong Kong.

El experimento se basó en simular el porte de una mascarilla, colocándola entre dos jaulas que separaban unos hámsters sanos de otros infectados. Concluyó que con mascarilla, los roedores eran menos susceptibles de infectarse con el COVID-19 y que incluso contagiados, sus síntomas eran más leves.

Gandhi también comparó la situación en varios barcos de crucero afectados por la epidemia.

En uno de ellos, un navío argentino, donde el porte de la mascarilla era sistemático, “la proporción de enfermos asintomáticos fue de 81 %”, frente a “40 %” en otros navíos en los que esta práctica no se había generalizado, argumenta.

Gandhi recuerda no obstante que la mascarilla no es una panacea: “Debe ir a la par con el distanciamiento físico, la higiene de manos y otras medidas de salud pública. No debemos bajar la guardia”.