La mayoría de los pacientes de COVID -19 que llegan al Moscoso Puello son de zonas aledañas

El galeno explicó que, a pesar de contar con todas las camas, tanto de cuidados intensivos como de ingreso llenas, no han presentado el inconveniente reportado en la clínica Cruz Jiminián, que no cuenta con oxígeno.

Jiménez destacó que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y el hospital Rodolfo de la Cruz Lora son los principales centros a los que están derivando a los pacientes.

De igual forma, resaltó que han dado varias de altas, lo que permite ingresar a otros pacientes que están en espera y a la vez conforta a los familiares que esperan frente a la unidad.

Con relación a la condición en la que ingresan estos pacientes, Jiménez señaló que llegan en condiciones críticas por la automedicación y por qué muchos se quedan en sus casas hasta por una semana.

“Ante el primer síntoma piensan que es una gripe y ya lamentablemente no podemos pensar que es gripe, con esta situación que tenemos no podemos pensar en gripe. Un estornudo, una tos, ya uno debe de decir es COVID, aunque no sea, es mejor pensar que sea COVID-19 aunque no lo sea, que quedarse en la casa pensado que era gripe y venir en condiciones deplorable y en la cual no podemos hacer nada”, explicó.