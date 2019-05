$!La necesidad de mejorar la señalización

“En la República Dominicana hay mucho que hacer para mejorar las señales de tránsito que mejoren la comunicación de los conductores, comenzando con el uso del manual internacional de referencia”, informó Andy Castillo Rivas, experto en el tema y profesor de diseño gráfico.

Castillo Rivas quiere poner al servicio del país sus conocimientos adquiridos en Estados Unidos durante más de 14 años, donde se dedicó a estudiar el sistema de señalización de esa nación, el cual dijo funciona y es referente.

Para hacer más viable e informativa la señalética o señales de tránsito propone un proyecto que elaboró en el que se indica el nombre de la calle, avenida, autopista o boulevard, la fecha de nacimiento y de fallecimiento de la persona que es honrada. La finalidad, además de orientar al conductor, tiene por objetivo que quienes lean los letreros, al menos tengan referencia de quién fue la persona que lleva el nombre de la vía, cuándo nació y cuándo falleció.

En el caso de que la calle, autopista o boulevard no tenga el nombre de una persona, entonces se coloque un símbolo que lo identifique, por ejemplo: la provincia La Altagracia con la Basílica; Baní, mangos; Pedernales, el parque eólico; Ocoa, las montañas, entre otros. Si se trata de un nombre de un país como Francia se rotula el símbolo más conocido de esa nación como es la torre Eiffel, Nueva York, la estatua de la libertad o Italia la torre de Pisa. “Me he dado cuenta de que las personas que hacen los letreros no tienen un manual”, sostuvo.