$!“La República Dominicana es el país con más alto riesgo en Las Américas”

La República Dominicana es el país de más alto riesgo en las Américas y muchas veces el dominicano no logra evaluar en su justa dimensión, que somos como país ante el mundo o ante las Américas, pero tenemos que comenzar diciendo que somos el único país del mundo que tenemos frontera terrestre con el país más pobre de todo el hemisferio, que es Haití con muchas dificultades”.

La información la ofreció el Director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), almirante ® Sigfrido Pared Pérez, quien agrega que a esta situación se le añade que “tenemos frontera marítima con las costas norte de América del Sur, cuya zona es donde se produce toda la cocaína del mundo y que la tenemos a penas a dos o tres horas en lancha rápida y también tenemos frontera con Puerto Rico que desde el punto de vista migratorio, judicial o legal, es con los Estados Unidos y naturalmente cualquier tipo de persona, delincuente internacional o no aspira a llegar por cualquier vía a Puerto Rico”.

Señaló que debido a diversos factores, el nivel de riesgo que tiene la República Dominicana es muy alto y agregó que a partir de 1997 sucedió algo que en su momento la sociedad dominicana no se percató y esto fue la creación del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de Aviación Civil (CESAC), “recuérdense que en esa época los Estados Unidos pidieron a los países que no querían ver armas en los aeropuertos, estamos hablando de cuatro años antes de la tragedia del 11 de Septiembre y en el 2007 se creó el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP)”.

“Imagínense ustedes si no tuviéramos estos cuerpos de seguridad y en la frontera el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre (CESFRONT), cómo tuviéramos nosotros en materia de contrabando de armas, narcotráfico y otros delitos internacionales que se dan en todas las fronteras de los países”, dijo.

En ese sentido, Pared Pérez dijo que la República Dominicana es uno de los países más seguros del área y citó un grupo de naciones entre ellos Honduras, Guatemala, Costa Rica, Haití y los que están en guerra, “hay naciones donde te dicen que no ande con reloj, no ande con anillo, con carteras, o sea, te advierten el riesgo.”

Sin embargo, Pared Pérez dijo que aquí la delincuencia ha aumentado, “eso es verdad y realmente ha aumentado porque el acceso a las informaciones lo tiene todo el mundo, “antes, hace 50 años, ningún muchacho de la época sabía lo que es un Cartier o un Rolex, ahora cualquiera lo sabe y sabe que hay gente fuera de su entorno que los usa y saben que hay una cantidad de dinero diferente al entorno donde viven, o sea que la gente está muy informada”.

Manifestó que el desarrollo económico de la República Dominicana provoca el desarrollo de todo el mundo y agregó que aquí lo que más preocupa en el asunto de raterismo, que es lo que se aprovechan del descuido de los demás, “el caso de los motores, que siempre he dicho que hasta que se no se resuelva el problema de los motores vamos a tener problemas con la delincuencia, porque aquí el 80% de los actos delincuenciales que se cometen, están ligados a los motores”. “Fíjense que el porcentaje de delitos ya mayores que se dan en la República Dominicana, la Policía Nacional lo tiene solucionado en un 95%, cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay un crimen, un robo, un asalto, la Policía da al traste con los delincuentes”, dijo Pared Pérez tras participar en el Diálogo Libre. Sostuvo que hay delitos menores que se hace difícil resolver porque la gente no va a poner a una querella o denuncia ante las autoridades correspondientes.

“Podemos hacer un ejercicio y comparar a la República Dominicana con la de hace 20 años, solamente con el 911 te dice a ti que este es un país más seguro, fíjate que muchos de los casos que son resueltos es por tener cámaras en todas las partes de la ciudad de Santo Domingo y en las provincias donde está el sistema de alerta, hay muchos factores que nos favorecen, naturalmente hay una realidad que es una percepción, no estoy diciendo que la percepción arrope la realidad”, agregó.