$!La seguridad y los controles han aumentado en aeropuertos de RD

SD. El director del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), general Aracenis Castillo de la Cruz, dijo que los estándares de seguridad de la aviación dominicana están a la altura de las grandes naciones, como es el caso de los Estados Unidos.

Según el funcionario, hay naciones que han tratado de establecer un “puente” con las autoridades de la República Dominicana, para que sus aviones no sean inspeccionados cuando aterricen aquí, “pero naturalmente esto no se lo hemos permitido, la aviación dominicana pasa por su mejor momento”.

Sin embargo, el director del CESAC admitió que en ocasiones ocurren “eventos” que podrían causar sorpresas o escándalos, pero que cada uno es resuelto al instante y recordó que “aquí nunca ha ocurrido un robo de aeronave, sino más bien operaciones dolosas, con tentáculos del narcotráfico que vienen a la República Dominicana, pero que las autoridades siempre apresan a los responsables”.

Reveló sobre la forma de manejar los asuntos de aviación civil: “Nosotros no tenemos ningún parámetro que pueda decir la Organización Mundial de Aviación Civil que la República Dominicana no cumple, nosotros estamos en el tope de la prioridad de cumplimiento que pueda tener un Estado”. “Todos los eventos o algunas situaciones que pudiéramos tener, aunque no somos perfectos, los hemos resuelto y ustedes que han viajado, saben que viajar por los aeropuertos dominicanos era un trauma hace 25 años, era prácticamente una adivinanza saber si su equipaje llegaba y si llegaba, había que chequear lo que le dejaron dentro, pero ahora es un orgullo para nosotros saber que en los aeropuertos todo es más seguro”, dijo el general Aracenis Castillo durante su visita al director de Diario Libre, Adriano Miguel Tejada.

Sostuvo que en los aeropuertos de la República Dominicana, la pérdida de equipaje, “es cosa del pasado, aquí es muy difícil que se pierdan equipajes, no hay la menor posibilidad para que esto suceda, ahora bien, podría surgir, pero es muy difícil, porque hay control”.