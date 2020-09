$!La “transición virtual” del Gobierno en las redes sociales

El hecho de no existir una referencia de un proceso anterior, pues era la primera vez que se hacía en el contexto de no solo un cambio de administración gubernamental, sino también de un cambio de partido político en la gestión del Estado, colaboró a aumentar el caos sobre el tema.

Coordinación y backups

“Creo que debe haber un protocolo definido para ello. Si la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC) no contempla este procedimiento, debería poner manos a la obra cuanto antes”

Indica que a todas se les hizo un backup (copia) de su contenido y que las cuentas archivos están bajo la responsabilidad actual del equipo del expresidente Medina. “Su condición de presidente constitucional por el periodo 2012-2020 no la pierde, aunque ya es expresidente, aunque ya sea un ciudadano común. En República Dominicana nada regula este tipo de cosas como te mencioné antes, puede que me equivoque. Nosotros decidimos dejar los backups tanto al equipo entrante (Gobierno de Luis Abinader) como el que se enviará, cuando Twitter permita descargar el historial, al Archivo General de la Nación”.

¿Cómo se realiza?

El analista en redes sociales, Darío Martínez, explica que no se sigue un protocolo único, pues existen diversas formas de “tomar posesión” de perfiles de redes sociales. “A medida que la importancia de las redes sociales ha aumentado, estas plataformas han tenido que crear y afinar procesos de traspaso de mando para una variedad de escenarios, usualmente comerciales, los famosos “rebrandings” de marcas (cambio de marca o rediseño de identidad). De alguna manera, los cambios de gobierno son una forma de “rebranding” y por su naturaleza tienen una particular importancia”.

En América Latina varios gobiernos han tenido que realizar este “cambio de marca”, algunos de manera traumática, como el caso de Argentina en 2015, en que el equipo de la saliente Cristina Fernández se apropió de la cuenta oficial del gobierno argentino @CasaRosadaAR, cambiando su nombre a “Casa Rosada 2003-2015”. La gestión de Mauricio Macri tuvo que crear otra cuenta. La situación motivó la presentación de un proyecto de conservación de activos digitales. En el traspaso de mando del 2019, a Alberto Fernández, no hubo inconvenientes.

Sobre las generalidades técnicas del proceso, comenta el , analista de datos Juan Isidro Acevedo: “Cada usuario tiene asignada una tabla en una base de datos. Esa tabla contiene sub-tablas o vistas donde se registran sus publicaciones, sus seguidores, las cuentas que sigue, etc. Cada tabla es única por cada usuario. Al hacer el traspaso, las plataformas copian la tabla solo con la sub-tablas de seguidores, pero no la de las publicaciones. La intención es que la administración tenga su contenido delimitado, pero que mantengan los seguidores porque se trata de la misma audiencia y no es justo que la nueva tenga que construir una comunidad desde cero. Así también se evitan situaciones como el borrado de contenidos o incoherencia entre publicaciones”.