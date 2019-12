$!La vicepresidenta dice le “alegra” decisión del presidente Medina

El lunes el presidente Danilo Medina decretó que el venidero 2020 será el “ Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria ”. Esta decisión del primer mandatario fue recibida con beneplácito por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández , quien no tardó en expresar a través de Twitter su alegría.

“Me alegra mucho que el presidente @DaniloMedina haya decretado el 2020 como Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria. Es un buen paso para garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, sin la cual no será posible el desarrollo humano y sostenible en el país”, escribió la funcionaria en su muro de la famosa red social.

El presidente Medina motivó su decisión en varios considerandos, uno de los cuales hace mención a que la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) ordena impulsar, mediante la difusión de las mejores prácticas de cultivo, el incremento de la productividad y la oferta en los rubros agropecuarios con mayor aporte a la seguridad alimentaria y la adecuada nutrición de la población dominicana.

Según expresó Cedeño de Fernández, la disposición del presidente Medina ha traído “gran regocijo” a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

“Es mucho lo que hemos avanzado, pero aún quedan pendiente otras metas importantes en ese campo. Desde hace años me he unido a esta importante causa, desde las distintas funciones que he ejercido, y como Embajadora de la FAO”, escribió la vicepresidenta en otro tuit.