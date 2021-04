$!La visión de la Cuarta Palabra de Miriam Germán Brito, Eduardo Estrella y Luisín Mejía

Algunas personalidades y religiosos han reflexionado sobre la cuarta palabra pronunciada por Jesús en su calvario, las cuales son recogidas en el Sermón de las Siete Palabras, una tradición de la Iglesia católica en Viernes Santo.

A continuación el parecer de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito; Eduardo Estrella, presidente del Senado, y Luisín Mejía, expresidente del Comité Olímpico Dominicano.

Miriam Germán Brito

La procuradora general de la República, lanzó su voz de alarma ante una sociedad que dice, se siente abandonada por los que deben protegerla, y se comportan como fieras sedientas de sangre inocente, y que llenan de balas a una pareja con un amor que florecía.

La doctora Miriam Germán Brito, en análisis de la Cuarta Palabra de Jesús en la cruz, “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”, lamentó la gran cantidad de mujeres que mueren cada día asesinadas a manos de sus parejas, lo cual se refleja en periódicos; enfatizando en este tiempo la importancia que tiene la solidaridad entre las mujeres en un contexto de discriminación sexual y violencia patriarcal.

“Porque soy mujer y cada día veo morir asesinadas, sin que los periódicos paren de contar, a mujeres a las que me une un vínculo de sororidad “, proclamó la magistrada.

Cuarta Palabra: “¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?”

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Así clamaste al Padre y así te clamo hoy a ti.

Porque nos sentimos abandonados cuando vivimos en una sociedad, en la que las personas valen más por lo que tienen que por lo que son.

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque la sociedad se siente abandonada cuando los que deben protegerla se comportan como fieras sedientas de sangre inocente, y llenan de balas a una pareja con un amor que florecía.

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque permites que el alma se llene de soledad y rabia, sin lugar para la ternura, para la compasión por el otro...

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Señor, en medio del dolor clamaste al Padre por haberte sentido abandonado.

Yo te clamo que entiendas el dolor de vivir sin el pan de la esperanza, sin el vínculo de la solidaridad y de la compasión, que no es más que colocarte en el lugar del otro comprendiendo su dolor y apoyándolo.

Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque permites que el desamparo y el hambre sean lo que a diario vivan los humildes. Oh Señor, ¿por qué me has abandonado?

Porque tenemos que vivir en donde se vuelve difícil la esperanza.