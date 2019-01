$!Las voces reeleccionistas comienzan a oírse con fuerza en los actos de DM

Las “campanas” de la reelección volvieron a sonar ayer cuando el director del Departamento Aeroportuario Marino Collante afirmó que es el deseo de la mayoría de los ciudadanos la repostulación de Medina y el ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul volvió a insistir que hay que quitar el artículo constitucional del “nunca jamás”, el cual calificó de aberrante.

Collante dijo mirando al mandatario que “aceptarlo o no ( la reelección) será una decisión suya, la cual respetaremos y apoyaremos sin descanso”.

“Señor Presidente, es de todos conocido, que una empresa organizada se maneja en base a resultados. El gerente de esa empresa es mantenido en su puesto de trabajo, los accionistas se sienten receptores de los beneficios que genera el accionar de la persona a quien contrataron para manejarla por un periodo de tiempo determinado, lo que son sus intereses particulares”, manifestó al pronunciar un discurso en el acto de inauguración del Helipuerto de Santo Domingo.

En tanto, Fadul sostuvo que si el presidente decide optar por la repostulación , “yo lo sigo y lo apoyo”.

Asimismo, Collante sostuvo que “cuando quien dirige la empresa no da resultados, simplemente es sustituido. Cuando los accionistas están conformes con el trabajo de un buen gerente, le ofertan un nuevo contrato como forma de demostrar su satisfacción.

“En el caso de la República Dominicana, un país donde todos y cada uno de sus ciudadanos somos accionistas, si fuéramos a evaluar su trabajo como gerente de este país en los últimos seis años, es evidente que las fuerzas vivas de la nación estarían más que dispuestas a extenderle a usted un nuevo convenio por los resultados obtenidos como Presidente de la República”, explicó.

“Es sin lugar a dudas, el deseo de la mayoría de nuestros ciudadanos, aceptarlo o no será su decisión suya, la cual respetaremos y apoyaremos sin descanso”, dijo Marino Collante.

Ayer en Puerto Plata, el sacerdote Juan Luis Díaz Bonilla dijo que “si mi amigo el presidente Danilo Medina dice en marzo que no va, tendrá al pueblo de enemigo”. De igual manera, la semana pasada el cura párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Altagracia de Castañuelas, provincia Montecristi, solicitó al presidente Danilo Medina que busque una nueva repostulación, al plantear que es el mandatario que más se ha preocupado por los pobres de la República Dominicana. “Usted es nuestro padre, no nos abandone y no nos deje solos”, expresó el sacerdote José Lucas Candelario. En el mismo Congreso Nacional ya se habla de la posible repostulación de Medina, e incluso hay legisladores, como el caso del diputado Elpidio Báez, que asegura que los danilistas tienen los votos necesarios para modificar la Constitución.