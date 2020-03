Leonel: "He tenido que hacer mis sandwichitos y quiero aprender a freír un huevo"

El expresidente Leonel Fernández confesó que, fruto de la cuarentena por la pandemia del Covid-19, ha tenido que salir de su cotidianidad y hasta preparar sus propios sándwich, lo que usualmente no hace, además de revelar que quiere aprender a freír un huevo.

“Mi vida A igual que la de todo el mundo ha sido interrumpida en su cotidianidad, uno tiene que prevalecerse de muchas cosas he tenido que hacer mis sandwichitos yo solo y ponerlo en la tostadora cosa que no hacía antes, he tenido que hacerlo obligatoriamente Incluso yo quiero en este momento aprender a freír un huevo que nunca lo he hecho”, confesó.

Entrevistado en el Show del Mediodia, manifestó que este es un momento de unidad de todos los actores del país porque es una batalla que se debe librar juntos.

“Es tarea de todos, no podemos dejarle todo al Gobierno”, resaltó. Consideró que el problema ahora es la curva de contagio, ya que cada persona puede contagiar a tres personas más.

“El objetivo estratégico es lograr que esa curva pueda aplanarse y pueda haber pruebas masivas”, indicó.

Puso como ejemplo a Corea del Sur, que hace 20 mil pruebas diarias para evitar el efecto de contagio.

Aseguró que lleva todo el protocolo y dijo que darse la mano puede ser un vector de contagio, por lo que invitó a la población a lavarse las manos constantemente.

Dijo que desde hace miles de años existen epidemias que han devastado la humanidad y que al inicio del siglo XXI están varios virus.

Sostuvo que en los dos últimos siglos y medios la población ha crecido de manera acelerada con procesos acelerados de urbanización.

Señaló como una de las causas del proceso es el aumento de los vuelos internacionales, cuyo lado oscuro es que lugares forestales se han convertido en grandes centros urbanos con nuevas especies de animales.

Destacó que la parte positiva es que se tiene la secuencia del genoma del coronavirus, ya que hay más de 1,500 tipos de virus que proceden de este.