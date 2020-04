$!Levanta pesas a los 90 años ¿y tú qué haces?

No sabía ni tan siquiera que el culturismo era una verdadero deporte.

Su deporte, lo comenzó a practicar hace unos setenta años, cuando los militares no estaban todavía en el poder en el país de Asia del sudeste.

Enfado con sus clientes

Ese gimnasio sigue abierto en la actualidad, pero contrariamente a sus mejores tiempos, donde contaba con unos 200 inscritos, solo un puñado de clientes continúa yendo a la sala deportiva, entre ellos muchos mujeres de edad avanzada.

Se toma su deporte tan en serio, que eso aleja a los nuevos aspirantes a culturistas, reconoce.

"Me enfado y digo a la gente que se marche si no toman en serio el culturismo. No puedo controlarme en ese sentido", explica.

La sala de deportes está actualmente cerrada para evitar propagar el nuevo coronavirus.

Pero Sein Maung continúa incansablemente cumpliendo con su rutina desde su casa: rezos, régimen con muchas proteínas y deporte, convencido de mejorar de esta forma su sistema inmunitario.

¿Tiene miedo al coronavirus? "Sé que son sobre todo personas mayores las que mueren. Pero el hecho de tener más de noventa años no me preocupa. No tengo miedo a la muerte", explica.