Ley prohíbe hookah dice busca impedir “transmisión del cáncer pulmón”

Esta semana el presidente de la República, Danilo Medina, promulgó la Ley 16-19, la cual prohíbe el uso de hookah en lugares públicos y privados, lo que ha provocado opiniones a favor y en contra con diferentes argumentos.

En los considerandos de la referida ley, el número tres, específicamente, establece para su prohibición que el uso del artefacto conlleva a la transmisión de enfermedades y cita entre ellas la tuberculosis, el herpes labial y el “cáncer de pulmón”, lo que llama la atención, pues está patología no es contagiosa de ninguna manera.

“Ningún estudio científico dice que hay ninguna relación de que el cáncer sea contagioso, no hay ningún dato que diga que sea cierto en relación a que sea contagioso. Muchas gentes tienen eso en la mente, pero eso es falso, el cáncer no se pega, ni el cáncer de mama, tú oyes: hay Dios, está mujer tiene cáncer de mama, no me voy a pegar de ella. No, no es contagioso. Tú te imaginas que si fuera contagioso tuviéramos todos nosotros cáncer, no hubiera gente”, explicó el oncólogo Miguel Antonio Monanci, quien labora para el Instituto de Oncología Heriberto Peter y la Red Oncológica Dominicana Integral (RODI).

También el mismo considerando de la ley dice que su uso conlleva a la destrucción de los dientes por causa del sarro.