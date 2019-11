$!Limitaciones físicas no impidieron que el dominicano Erick Torres sea un autor

Para adquirir el libro en Amazon se puede hacer click aquí: Una Vida sin Obstáculos: Si yo puedo hacerlo, tu también puedes

Sus limitaciones motoras y auditivas son el resultado de una extraña combinación congénita, por lo que Erick llegó al mundo con las deformaciones parciales que tiene.

En las redes sociales, especialmente Facebook, promueve su libro “Una Vida Sin Obstáculos” que va ganando cientos de seguidores que buscan también vencer las limitantes que Erick logró superar.

“Le doy gracias a Dios porque en este camino, he podido hacer muchas cosas”, dijo Erick, agradecido.

Añadió que él no quería aceptar como era y quería tener sus dos manos y los brazos. “Me sentía muy mal y quería parecerme a las otras personas”, explicó.

Dijo que con los años se fue dando cuenta de que hay personas que están peores que él, como aquellas que tienen todas sus partes en el cuerpo, pero no han podido lograr nada en la vida.

“Gracias a Dios puedo lograr todo lo que quiero. En la escuela me decían que como no tenía mis brazos completos, no iba a poder hacer nada”, añadió.

“Veo a gente hoy en día que tiene todo completo, pero no quieren trabajar ni hacer nada y viven frustrados y deprimidos”, señaló.

Relató que en una de las cirugías a que fue sometido estuvo a punto de morir.

“Me quedé en coma por un día, veía como una luz blanca y me dije, wao, y me di cuenta que Dios me dio otra oportunidad de venir para atrás y demostrarme a mí mismo que no hay nada imposible”, agregó.