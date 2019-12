$!Listado de las ciudades más antipáticas de los Estados Unidos

“No he visto a un verdadero caballero, un hombre bien educado, desde que vine a la ciudad”, dijo el ex presidente John Adams sobre NYC en 1774: “En sus entretenimientos no hay conversación que sea agradable; no hay modestia, no hay atención el uno al otro. Hablan muy alto, muy rápido y en conjunto. Si le hacen una pregunta, antes de que pueda pronunciar tres palabras de su respuesta, se lanzarán sobre usted nuevamente y hablarán”.