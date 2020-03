$!Llueven las quejas por inhumanas condiciones de aislamiento en San Francisco de Macorís a pacientes de COVID-19

Llueven las quejas de ciudadanos de San Francisco de Macorís por las pésimas condiciones en que están aislando a las personas que han dado positivo para COVID-19.

En las redes sociales se han publicado testimonios y familiares desesperados han narrado cómo sus allegados fueron llevados a la fuerza y sacados de sus casas en buen estado de salud y donde se encontraban aislados.

En un vídeo que circula, una mujer denuncia desesperada que su hermano, Martín Rodolfo Polanco, dos semanas antes había presentado síntomas gripales, por lo que se mantuvo en su hogar en aislamiento preventivo.

“A mi hermano no le han hecho prueba. No lo están alimentando. No le están limpiando sus habitaciones... nadie entra a las habitaciones. Solamente se paran en la puerta con distancia y les preguntan si están vivos...”, expresó.

Las personas desesperadas comentan que en los apartamentos a los que son llevados son tirados al abandono con pocos alimentos y no son higienizados.

Advierten que con esta actitud se están empeorando las cosas pues se llevan a personas con problemas de salud a correr el riesgo de morir sacándolos de sus casas para llevarlo a un lugar donde no reciben el más mínimo cuidado médico ni medicinas.

Se quejan de que en poco espacio hay dos personas conviviendo y las que no tienen las pruebas están junto con los que han sido confirmados como afectados por el virus.

Llaman al ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas a revelar la realidad de ese lugar improvisado de aislamiento ubicado en la comunidad del proyecto Aguayo en la entrada de San Francisco de Macorís.