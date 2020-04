$!LMD y Fedomu acuerdan protocolo para juramentar este viernes autoridades municipales

Tomando en cuenta la emergencia nacional por el coronavirus y la situación excepcional que vive el país, la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) elaboraron un protocolo para la juramentación y toma de posesión de las autoridades municipales prevista para este viernes 24 de abril, a través del que se postergarían algunos procedimientos de ley.

Las juramentaciones deben realizarse en sesiones del Concejo de Regidores de cada alcaldía, donde el presidente de la Junta Electoral o una autoridad electoral comprobará las credenciales de las autoridades electas a través de las cédulas de identidad y electoral de cada uno de ellos, confrontándolas con el listado oficial de los candidatos/as electos.

Como parte del procedimiento normal, las autoridades salientes deben rendir un informe a la gestión entrante, detallando aspectos de su gobierno local y los asuntos que estén pendientes. Sin embargo, es posible que dicha disposición no se produzca.

"En virtud de la circunstancia anómala, fruto de la pandemia, es posible, que no se haya podido cumplir con lo establecido en artículo 46 de la Ley No. 176-07, respecto de las Comisiones de Transición, y que, por lo tanto, no exista un informe detallado de la situación al momento de producirse la juramentación. En ningún caso, esto impide que pueda hacerse más adelante, en una sesión extraordinaria, única y exclusivamente para la rendición de cuentas, conservando el debido proceso", establece el documento.

Plantea que si se produjere una imposibilidad extrema para la realización de la juramentación podría realizarse de manera virtual, a través de plataformas informáticas. Los cabildos que decidan optar por ese mecanismo deberán comunicarlo previamente a la población y los medios de comunicación locales.

El protocolo indica que para las juramentaciones cada cabildo debe articular un plan sanitario conjuntamente con el Ministerio de Salud, Policía Nacional y Municipal y Juntas Municipales Electorales para garantizar la higiene de los espacios y el respeto de las medidas de distanciamiento social.