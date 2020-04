$!Lo que dice el Washington Post sobre que Estados Unidos fue advertido sobre laboratorio de Wuhan

Tras la visita de funcionarios estadounidenses hace dos años al laboratorio de investigación de Wuhan, de donde presuntamente salió el coronavirus, se enviaron dos advertencias oficiales a Washington sobre la seguridad inadecuada en el laboratorio, que estaba realizando estudios riesgosos sobre coronavirus de murciélagos.

En las advertencias enviadas por los diplomáticos a Estado Unidos se informaba sobre las debilidades de seguridad y gestión en dicho laboratorio. Además, estos expusieron que la investigación sobre el coronavirus y su posible transmisión a los humanos podría desencadenar en una pandemia como la que ocurre actualmente, relata el diario Washington Post.

"Durante las interacciones con los científicos en el laboratorio de WIV, notaron que el nuevo laboratorio tiene una grave escasez de técnicos e investigadores debidamente capacitados necesarios para operar este laboratorio de alta contención de manera segura", indica el documento del 19 de enero de 2018, redactado por dos funcionarios de las secciones de medio ambiente, ciencia y salud de la embajada que se reunieron con los científicos de WIV.

"Los investigadores también mostraron que varios coronavirus similares al SARS pueden interactuar con ACE2, el receptor humano identificado para el coronavirus del SARS. Este hallazgo sugiere que los coronavirus de los murciélagos similares al SARS pueden transmitirse a los humanos para causar enfermedades similares al SARS, cita el reporte diplomático.

Sin embargo, hasta el momento no hay evidencias de que el virus haya sido diseñado en un laboratorio. El científico investigador de la Facultad de Información de la Universidad de California en Berkeley, Xiao Qiang, indicó que “los científicos coinciden en gran medida en que proviene de animales. Pero eso no es lo mismo que decir que no vino del laboratorio, que pasó años probando coronavirus de murciélago en animales, según informó el Washington Post.

En tal sentido, el gobierno chino puso un bloqueo total a la información relacionada con los orígenes del virus. Además, el presidente chino, Xi Jinping, pidió que se acelere una nueva ley de bioseguridad.

Asimismo, la cadena televisora estadounidense CNN publicó que las autoridades chinas impusieron severas restricciones para las publicaciones sobre el origen del virus.