$!Lo que piensa Abinader del caso de Kimberly Taveras

El presidente de la República, Luis Abinader, planteó que el caso de la ministra de la Juventud, Kimberly Taveras, está siendo investigado, como debe ser y se haría con cualquier otro exservidor público de la pasada gestión.

Dijo que para eso existe un Ministerio Público independiente. También dijo que él no se puede inmiscuir en los temas judiciales.

“Bueno ella ha tomado una licencia, como debe de ser, hasta que el caso se investigue y, dependiendo de lo que salga de la investigación, pues ella va a actuar, pero no fue en este gobierno tampoco que se hizo y tenemos que darle la investigación a esa persona o a cualquier otra del otro gobierno, hay que dejar que investiguen, yo no me puedo involucrar en los temas legales, como no me estoy involucrando ni me voy a involucrar y por eso tenemos un Ministerio Público independiente”, expuso.

Dijo también que él no piensa gobernar bajo la presión de las redes sociales.

“Absolutamente ninguna presión, aquí tienen que seguir los procesos y que eso lo haga la justicia, no soy yo que estoy trabajando eso, eso es la justicia, todo el mundo quería una justicia independiente, ahora la tienen la justicia independiente”, contestó a la pregunta de si le inquietaba la amenaza de que habrá protestas si en enero de 2021 no hay exfuncionarios presos.

Kimberly

Taveras tomó licencia de su cargo sin disfrute de sueldo y se puso a disposición de la Procuraduría General de la República luego de que se armara un escándalo con su declaración jurada de bienes.

La funcionaria fue citada por el Ministerio Público el viernes pasado, pero el día de la cita se acogió a su derecho constitucional de no hablar y sus abogados dijeron que sus bienes fueron obtenidos de manera legal. Su declaración de patrimonio es de RD$74,77,134.00.